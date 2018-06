Venezuela registou inflação foi de 110,1% em maio

Desde janeiro, os preços ao consumidor subiram 1.995,02% no país sul-americano.

Por Lusa | 20:36

A Venezuela registou uma inflação de 110,1% de durante o mês de maio, segundo dados divulgados esta segunda-feira pela Comissão de Finanças (CF) da Assembleia Nacional (parlamento), onde a oposição detém a maioria.



Os dados foram anunciados pelo presidente daquela comissão, Rafael Guzmán, numa conferência de imprensa em Caracas, sobre a hiperinflação em Venezuela e dão conta que em 12 meses os preços subiram 24.571% no país.



Segundo as estatísticas a Venezuela teve, em maio, uma taxa de inflação diária de 2,4% e, desde janeiro último, os preços ao consumidor subiram 1.995,02%.



"São precisos 200 salários mínimos para cobrir o cabaz básico (...) não podemos deixar de advertir sobre a urgência de mudar as políticas económicas da Venezuela", disse Rafael Guzmán.



"Os investidores voltaram a cara à Venezuela e o Governo é o único responsável. As pessoas não vão colocar a sua produção num mercado onde não lhe vão pagar o que realmente vale e militarizar os mercados não são a solução", disse.



Na Venezuela, desde há mais de dois anos que não há dados oficiais sobre a inflação, apesar de a legislação em vigor prever que sejam divulgados periodicamente pelo Banco Central da Venezuela.