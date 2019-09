Juan Guaidó cria Conselho de Estado Plural para convocar eleições presidenciais

O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela (AN, parlamento), o opositor Juan Guaidó, anunciou quinta-feira a criação de um Conselho de Estado Plural, para convocar eleições presidenciais no país e impulsionar uma mudança de regime.

"Temos uma proposta concreta contra a usurpação, a fome e a miséria: a formação de um Conselho de Estado plural para poder atender o povo e convocar eleições presidenciais livres, justas, transparentes e garantias para todos", anunciou, através da sua conta no Twitter.

Segundo o líder opositor, com a criação do Conselho de Estado Plural a oposição ratifica o plano centrado numa mudança de regime no país.