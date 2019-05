Grupo de Contacto Internacional envia missão política para Caracas

O Grupo de Contacto Internacional para a Venezuela vai enviar entre quinta e sexta-feira a Caracas uma missão política, na qual participará o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, anunciou esta segunda-feira em Bruxelas o ministro dos Negócios Estrangeiros.

No final da primeira sessão de trabalhos do Conselho de ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia que decorre entre hoje e terça-feira em Bruxelas, Augusto Santos Silva indicou que, no já habitual ponto de agenda dedicado à situação na Venezuela, os países que integram o Grupo de Contacto deram conta "aos restantes colegas do essencial dos trabalhos havidos na terceira reunião", realizada na semana passada em São José da Costa Rica, e que decidiu o envio de uma missão política.

Lembrando que essa reunião na Costa Rica tomou "três decisões muito importantes" - estabelecer a título permanente, em Caracas, um grupo de apoio à ação humanitária, agendar reuniões com o Grupo de Lima e com a Comunidade dos Países do Caribe (que ainda estão a ser marcadas), e enviar uma missão política à Venezuela -, Santos Silva revelou que esta concretizar-se-á já esta semana, e o Governo far-se-á representar pelo secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro.