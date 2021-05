Venezuela necessita 40 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19, alerta presidente da Federação Médica do país

A Venezuela necessita de 40 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19, alertou o presidente da Federação Médica Venezuelana (FMV), sublinhando que o número de contágios no país é superior ao divulgado publicamente.

"Apenas chegaram 880 mil à Venezuela e necessitamos de 40 milhões de doses para imunizar a população venezuelana. O Governo não cumpriu a promessa de comprar dez milhões de vacinas", disse Douglas León Natera, num comunicado divulgado na sexta-feira, em Caracas.

A FMV indicou que "a morbimortalidade" no país "é muito superior do que diz o Governo, que esconde os números e expõe a população ao risco de contágio com o plano 7 + 7, uma semana de flexibilidade e outra de quarentena radical".