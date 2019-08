Nicolás Maduro confirma contactos ao mais alto nível com Governo dos EUA

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, confirmou esta quarta-feira que membros do seu Governo mantêm contactos de alto nível com funcionários da administração norte-americana de Donald Trump.

"Trump disse que os EUA dialogam a mais alto nível com funcionários venezuelanos e é assim, não é uma novidade", disse.

Nicolás Maduro falava durante um ato com simpatizantes, no Terminal de Passageiros de La Guaira - Naiguatá - Caruao, no estado venezuelano de Vargas (norte de Caracas), transmitido em simultâneo e de maneira obrigatória pelas rádios e televisões do país.