ONU pede à Venezuela medidas para travar vaga de naufrágios de migrantes

A ONU pediu esta terça-feira à Venezuela e aos países vizinhos uma coordenação de esforços para ajudar os venezuelanos que tentam migrar para as ilhas das Caraíbas e para travar uma vaga de naufrágios com dezenas de vítimas mortais.

Nos últimos dois meses, quase 90 pessoas morreram ou desapareceram quando tentavam fazer a travessia entre o território venezuelano e as ilhas caribenhas, segundo dados avançados pelo Alto Comissariado da ONU para os Refugiados (ACNUR), citados pelas agências internacionais.

"É vital que as pessoas possam aceder a territórios seguros através de formas que não as obriguem a colocar as respetivas vidas em perigo", afirmou o porta-voz do ACNUR, Babar Baloch, numa conferência de imprensa, em Genebra (Suíça).