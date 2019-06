Pelo menos 18 mortos em despiste de autocarro na Venezuela

Pelo menos 18 pessoas morreram e várias ficaram feridas, no domingo, após o despiste de um autocarro numa zona rural do noroeste da Venezuela, informou a polícia local.

O acidente ocorreu no domingo de manhã numa área rural do estado venezuelano de Zulia, o mais populoso do país, na fronteira com a Colômbia.

De acordo com um relatório, 14 pessoas morreram no local e 33 foram transferidas para o hospital Villa del Rosario, onde quatro acabaram por morrer.