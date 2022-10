Portugueses atingidos por cheias na Venezuela aguardam por apoio de Lisboa

Duas dezenas de comerciantes com propriedades atingidas pelo temporal que afetou Tejerías, na Venezuela agradeceram ao secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo, a atenção consular, mas pediram apoio de Lisboa para retomar as suas vidas.

"O secretário de Estado está a dar-nos muita esperança (...) mas precisa de saber quais são as nossas necessidades, que apoio precisamos, tanto para a empresa como para os nossos trabalhadores", explicou uma das afetadas à Agência Lusa.

"Neste momento, os serviços da nossa secretaria e embaixada, contactaram já com 30 portugueses para averiguar a situação e os danos e prejuízos nas suas vidas. Desses 30 contactos temos já 16 empresários, 16 negócios que foram afetados, alguns deles na sua totalidade", frisou.

Paulo Cafôfo precisou ainda que "temos também três habitações que foram danificadas, com estragos consideráveis, aquilo que estamos a fazer é o levantamento destes prejuízos porque é a única forma que temos de saber, em termos de danos, quais foram as consequências, mas também quais as necessidades destas mesmas pessoas".

"Houve no início saques aos negócios. Essa situação está felizmente mais estabilizada e nas últimas horas, no último dia, não te havido essa situação, portanto, está mais segura a zona", disse.



Segundo o SEC "há falta de tudo, não há água, gás, não há alimentos. Felizmente as autoridades venezuelanas têm levado alimentos, têm distribuído água, o que obviamente acaba por ser algo fundamental nestes dias que temos vivido depois desta tragédia e aquilo que o Governo português agora neste momento está a fazer é este acompanhamento pessoal, próximo das pessoas, mas também tentar aferir a dimensão dos danos".



O SEC frisou ainda que "estamos a falar aqui de negócios de 40 e 50 anos, empresas portuguesas com esta idade. Estamos a falar de pessoas que aquilo que desejam é voltar à sua vida normal e o Governo português, não só na sua estrutura que tem aqui na Venezuela, mas também através de contactos com o Governo da Venezuela vamos procurar assegurar que esta pessoas possam o mais rapidamente voltar à sua vida normal", disse recordando que "ainda estamos numa fase preliminar de levantamento dos danos e dos estragos'.