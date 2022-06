Venezuela restringe operações aéreas e encerra estradas devido a ciclone tropical

A Venezuela restringiu esta quarta-feira as operações aéreas e encerrou várias estradas devido à aproximação do ciclone tropical n.º 2, que nas próximas horas deverá tocar território venezuelano.

"A autoridade da aviação, em prol da segurança operacional, restringe as operações aéreas da aviação geral e privada. Também insta a aviação comercial a cumprir fielmente os procedimentos e protocolos estabelecidos no Manual de Segurança de Voo para Operadores", de acordo com um comunicado do Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) venezuelano.

O documento justifica as restrições emitidas, em cumprimento das medidas ordenadas pelo Governo.