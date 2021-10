Venezuela retira contentores que bloqueavam há 31 dias passagem para a Colômbia

A Venezuela retirou hoje vários contentores que há 31 meses bloqueavam a circulação de viaturas pela Ponte Internacional Simón Bolívar, que liga o Estado venezuelano de Táchira com o Departamento Norte de Santander, na Colômbia.

Segundo a imprensa venezuelana, desde domingo que gruas, camiões e outras máquinas foram vistas na ponte, para removerem várias vedações metálicas, cortarem ervas daninhas e instalarem lâmpadas nos postes de iluminação pública, durante a noite.

Os contentores tinham sido colocados na Ponte Internacional Simón Bolívar em fevereiro de 2019, por ordem do Governo venezuelano, quando deputados do parlamento venezuelano, aliados do opositor Juan Guaidó, tentaram, sem sucesso, fazer entrar ajuda humanitária no país, através de camiões.

Durante a tentativa de fazer entrar ajuda humanitária foram incendiados alguns camiões com material médico e medicamentos, e, desde então a circulação de viaturas foi restringida.

A imprensa colombiana dá conta que após a remoção dos contentores, foi aberto a passagem pedonal, o que permitiu que quase 700 pessoas passassem pela ponte internacional em ambos os sentidos.

Falta agora remover outras estruturas que bloqueiam a passagem entre as localidades de Francisco de Parla Santander e a Unión.

Desde a chegada da pandemia da covid-19 à Venezuela, em março de 2019, que a fronteira entre os dois países permanece oficialmente encerrada, estando unicamente permitida a passagem em situações relacionadas emergências sanitárias.

No entanto, milhares de venezuelanos continuaram a viajar a pé para a Colômbia, escapando da crise política, económica e social que afeta a Venezuela, usando trilhos irregulares e expondo-se a situações de insegurança noticiadas pela imprensa dos dois países.

Esses trilhos eram também usados por muitos venezuelanos que iam à Colômbia comprar produtos em falta ou a preços inferiores aos da Venezuela.

As autoridades venezuelanas ainda não se pronunciaram sobre a reabertura da fronteira, apesar de, nas últimas semanas, empresários, políticos e associações gremiais, terem alertado para a necessidade de a Venezuela reabrir as passagens internacionais.

Em junho de 2021 a Colômbia abriu, unilateralmente, as suas fronteiras com a Venezuela, apesar de permanecerem fechadas do lado venezuelano.