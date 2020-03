Venezuela suspende voos da Europa e declara emergência preventiva devido ao coronavírus

O Presidente Nicolás Maduro, declarou esta quinta-feira emergência preventiva contra o coronavírus na Venezuela e ordenou a suspensão, a partir do próximo domingo, dos voos provenientes da Europa, Colômbia e Panamá durante 30 dias.

"Decidi suspender, por um mês, todos os voos provenientes da Europa e da Colômbia, para nos juntarmos aos processos preventivos a nível internacional", disse Nicolás Maduro, que falava numa conferência de imprensa no palácio presidencial de Miraflores, em Caracas.

Como parte das medidas estão também suspensos os voos do Panamá e restringidas as viagens de pessoas provenientes do Irão, Japão e Coreia do Sul.