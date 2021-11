Venezuela tenta bater recorde mundial do Guinness em concerto com 12 mil músicos

Mais de 12 mil músicos deram um concerto no sábado na Venezuela, numa tentativa de bater o recorde mundial do Guinness para a "maior orquestra do mundo", devendo o resultado ser anunciado nos próximos dias.

O Sistema Nacional de Orquestras e Coros Juvenis e Infantis da Venezuela, conhecido popularmente por "Sistema", interpretou a Marcha Eslava, do compositor russo Pyotr Ilyich Tchaikovsky, com a duração de 12 minutos.

A megaorquestra prestou ainda homenagem ao falecido maestro José Antonio Abreu, que fundou o "Sistema" em 1975, um programa público para tornar a educação musical acessível a milhares de crianças das classes populares, por onde passou Gustavo Dudamel, diretor musical da Ópera de Paris e da Orquestra Filarmónica de Los Angeles.