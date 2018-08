Venezuela volta a tremer com sismo de 5.7 de magnitude

Último abalo causou o pânico e foi sentido em Bogotá.

18:45

Fundação Venezuelana de Investigações Sismológicas (Funvisis).



O epicentro do terramoto foi a nove quilómetros "a noroeste de Yaguaraparo", na mesma região onde esta terça-feira um tremor causou o pânico nas ruas.



Até ao momento, ainda não foram registadas vítimas do abalo ou quaisquer danos resultantes do mesmo. Segundo a mesma fonte, a profundidade do abalo foi de 22,9 quilómetros.





#Sismo:2018/08/22 9:27 (HLV), Mag. 5.7 Mw, a 9 Km al noroeste de Yaguaraparo (10.646 N,62.882 W), prof. 22,9 km — FUNVISIS Mppeuct (@FUNVISIS) August 22, 2018



O ministro do Interior já reagiu e escreveu no Twitter que estavam a ser avaliados os danos deste abalo.

A Venezuela voltou a tremer esta quarta-feira, menos de 24 horas após o último abalo, com um sismo de 5.7 de magnitude, segundo avança a