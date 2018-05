Nicolas Maduro vence presidenciais na Venezuela

Obteve 67,7% dos votos contra os 21,2% do principal adversário Henri Falcon, que vai contestar os resultados.

O chefe de Estado venezuelano, Nicolas Maduro, foi declarado vencedor das eleições presidenciais de domingo pela autoridade eleitoral, com perto de 70% dos votos, depois de contados quase todos os boletins.

Maduro obteve 67,7% dos votos contra os 21,2% do principal adversário Henri Falcon, anunciou a presidente do Conselho Nacional Eleitoral (CNE) da Venezuela, Tibisay Lucena, que afirmou tratar-se de uma "tendência irreversível".

De acordo com o CNE, Maduro foi reeleito com 5.823.728 votos, tendo sido registados um total de 8.603.936 votos válidos, que correspondem a uma participação de 46% dos 20.527.571 eleitores.



Nicolás Maduro pede diálogo e reconciliação do país

O Presidente da Venezuela, Nicolas Maduro, convocou, na noite de domingo, os venezuelanos a um novo diálogo nacional e à reconciliação do país.

"Convoco todos para uma grande jornada de diálogo nacional, de reencontro nacional, com todos os setores políticos, económicos, sociais, culturais da Venezuela. Um reencontro, uma de reconciliação, um diálogo permanente é o que a Venezuela necessita e não brigas estéreis", declarou.

Dois candidados opositores rejeitam resultados e pedem nova votação

Dois dos quatro candidatos que participaram nas presidenciais antecipadas de domingo, Henri Falcón e Javier Bertuchi, rejeitaram os resultados, que deram a vitória a Nicolás Maduro, e pediram a realização de novas eleições.

"Não reconhecemos este processo eleitoral. Assumo a responsabilidade por estas declarações", disse aos jornalistas o ex-governador do estado venezuelano de Lara e dissidente do chavismo [referência ao falecido Hugo Chavez, Presidente do país entre 1999 e 2013], Henri Falcon.

Falcon indicou terem sido registadas irregularidades durante o processo eleitoral, entre elas a presença de "pontos vermelhos" de controlo do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV, no poder) nas proximidades dos centros eleitorais e houve eleitores que foram coagidos.

Panamá e Chile também não reconhecem resultados das presidenciais

O Panamá e o Chile anunciaram que não reconhecem os resultados das eleições presidenciais antecipadas de domingo na Venezuela, nas quais Nicolás Maduro foi reeleito presidente para o período 2019-2015.

"O Governo da República do Panamá não reconhece os resultados das eleições celebradas este domingo, 20 de maio, na República Bolivariana da Venezuela, por considerar o processo como não democrático nem participativo", de acordo com um comunicado publicado no 'site' do Ministério de Relações Exteriores panamiano, no domingo à noite.

Também a Presidência do Chile afirmou, em comunicado, que "não reconhece a validade do processo eleitoral, que carece de toda a legitimidade e não cumpre nenhum dos requisitos mínimos e necessários para ser uma eleição democrática e transparente, em conformidade com os padrões internacionais".



Raul Castro felicita Nicolás Maduro pela reeleição

O ex-Presidente cubano Raul Castro felicitou Nicolás Maduro pela reeleição como chefe de Estado da Venezuela, no domingo, para um novo mandado de seis anos.

"Com orgulho revolucionário, envio-te, em nome do Partido Comunista de Cuba e no meu próprio, as mais calorosas felicitações pela tua transcendental vitória eleitoral", de acordo com a missiva, divulgada pelo ministro de Relações Exteriores venezuelano, Jorge Arreaza.

"O valoroso povo venezuelano deu, novamente, mostra da lealdade e compromisso com a revolução bolivariana e chavista", acrescentou Castro, numa referência ao antigo Presidente venezuelano Hugo Chávez (1999-2013).