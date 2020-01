Ventania forte trama Donald Trump e derruba muro entre EUA e México. Veja o vídeo

Uma parte do muro construído por Donald Trump na fronteira entre os Estados Unidos da América e o México caiu devido a ventos fortes.

Os painéis, com mais de nove metros de altura, começaram a inclinar-se e o vento forte não deu tréguas, não permitindo que a construção terminasse.

"Felizmente, as autoridades mexicanas responderam de forma rápida e conseguiram desviar o trânsito para uma rua próxima", disse o agente de patrulha de fronteiras, Carlos Pitones, segundo avançou o jornal Los Angeles Times.

A parte do muro foi construída com o intuito de reforçar a barreira fronteiriça com o México e materializa uma das principais promessas da campanha presidencial de Donald Trump em 2016.