Vento forte e marés dificultam operação para desencalhar navio no Canal do Suez

Os ventos fortes e a oscilação das marés estão a dificultar a operação de resgate do cargueiro ‘Ever Given’, que desde terça-feira está a bloquear o canal do Suez, no Egito, estancando uma das mais importantes rotas comerciais mundiais.



As equipas de resgate conseguiram na sexta-feira à noite uma primeira vitória, ao conseguirem libertar por breves instantes a popa, o leme e as pás do navio, mas a descida da maré voltou a fazer a embarcação ficar presa no fundo. Nas próximas horas deverão chegar ao local dois rebocadores maiores, com uma capacidade combinada de 400 toneladas, para um esforço que poderá ser decisivo. “Esperamos que a combinação dos rebocadores, da dragagem de areia e da subida da maré nos permita conseguir libertar o navio no início da semana”, disse ~este sábado Peter Berdowski, presidente da empresa holandesa que lidera os trabalhos de resgate. O chefe da Autoridade do Canal do Suez, Osama Rabie, admitiu que as próximas horas serão decisivas e que, se não for possível libertar o navio desta forma, será preciso descarregar parte dos 18 300 contentores a bordo para aliviar o peso, um processo complicado que poderá durar várias semanas. Rabie disse ainda que o acidente terá sido causado por “erro humano ou técnico” e não por uma rajada de vento, como foi inicialmente avançado.

