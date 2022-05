Verão traz restrições nas bebidas alcoólicas para turistas nos resorts das Ilhas Balneares

Quem quiser desfrutar das Ilhas Balneares, em Espanha, este verão já não vai ter direito a bebidas ilimitadas. Segundo o jornal The Independent, Thomas Cook, operador turístico, revelou que este verão as bebidas alcoólicas ilimitadas já não vão estar incluídas nos pacotes de "tudo incluído".

Esta mudança surge na sequência de uma nova "lei de turismo" imposta pelo Governo das Balneares, o qual inclui destinos de férias bastante populares, como Ibiza, Maiorca e Menorca. A regra encontra-se em vigor desde o início de fevereiro, de forma a acabar com o mau comportamento dos turistas.

"Queremos acabar com o mau comportamento. De abril a maio deste ano aumentaremos a presença de polícia nessas áreas e o número de fiscais. Teremos tolerância zero para excessos de turistas", declarou o ministro do turismo, Iago Negueruela.

Esta lei inclui ainda a não construção de hotéis por 4 anos, a melhoria da sustentabilidade do turismo, modernização de hotéis e resorts pré-existentes, fim dos bares abertos e das happy hours e a promoção de bebidas.