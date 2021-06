Verdes na Alemanha perdem força e derrapam na corrida às legislativas

O partido "Os Verdes" alemão, que tem perdido força nas sondagens depois de gafes, escândalos políticos, e uma derrota nas regionais da Alta Saxónia, tenta definir estratégia em congresso a partir de sexta-feira.

O congresso virtual, que começa esta sexta-feira à tarde, e termina no domingo, terá como objetivo decidir aquele que será "o programa eleitoral dos Verdes mais discutido na história do partido", revelou Michael Kellner, o administrador para os assuntos federais.

Houve, no total, 3.280 emendas ao rascunho do programa eleitoral que será apresentado. As discussões mais acesas são esperadas nas políticas climáticas e ambientais, que deverão ser votadas ao final da tarde de sexta-feira.