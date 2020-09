Vereadores rejeitam novo pedido de destituição de prefeito do Rio de Janeiro

A Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro rejeitou mais um pedido de abertura de processo de destituição do prefeito do município brasileiro, Marcelo Crivella, por alegado esquema de corrupção na autarquia.

Com 24 votos contra e 20 a favor, o pedido foi rejeitado, numa sessão que se prolongou por mais de três horas na quinta-feira.

"Tirar o mandato de um prefeito, sendo que daqui a pouco teremos uma eleição direta, um pleito onde a população estará a escolher o prefeito dessa cidade? É covardia demais", defendeu a vereadora Tânia Bastos, do Republicanos, partido de Crivella.