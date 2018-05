Versão corrigida de carta oficial de Trump a Kim Jong-un está a tornar-se viral

Presidente dos Estados Unidos da América foi reprovado e a correção já corre mundo.

Trump letter corrected as if it were a homework assignment on how to write a letter! pic.twitter.com/zn1R0xZTsV — Brent Monday (@Global_Occupant) May 25, 2018

A Casa Branca divulgou, na íntegra, a carta enviada por Donald Trump a Kim Jong-un a informar o líder norte-coreano de que a cimeira com os EUA já não se iria realizar, mas nada fazia prever que esta se tornasse viral.Ryan Sheffield, um professor, decidiu pegar na carta e corrigi-la como se de uma prova escolar se tratasse. Ryan publicou o resultado na rede social Twitter e rapidamente este se tornou altamente partilhado pelo mundo.A carta surge cheia de correções a vermelho, indica onde o presidente dos EUA se contraria e onde deveria ter sido mais preciso gramaticalmente. Ao olharmos para a imagem, o "F" salta à vista e corresponde, no sistema escolar americano, a uma negativa. Ou seja, Donald Trump conseguiu a nota mais baixa que poderia ter com aquela carta."Vemo-nos depois das aulas", lê-se ainda a vermelho na mesma.A atitude levou outros utilizadores a fazer o mesmo e os resultados são sempre negativos e hilariantes.