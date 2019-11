Veterano de guerra morre sozinho em casa e só é encontrado três anos depois

rabalhava na área da segurança desde que deixara a Marinha, vivia sozinha e era divorciado.



Ronald Wayne White, um veterano de guerra da Marinha americana, morreu sozinho, no seu apartamento, há três anos. No entanto, o seu corpo só agora foi encontrado.A família comunicou o desaparecimento de Ronald por diversas vezes, porém só agora teve respostas. Foi aberta uma investigação no condomínio onde se encontrava o veterano sobre a ausência de consumo de água em alguns apartamentos.Foram os funcionários do condomínio que, na sequência da investigação, se depararam com o corpo ao arrombarem a porta do apartamento.White estava no chão da cozinha e terá morrido de doença súbita.Tinha 51 anos em 2016 quando, misteriosamente, desapareceu. T

A mãe, Doris Stevens, diz que recebia telefonemas constantes do filho, mas há três anos que isso não acontecia. Segundo Doris, vários departamentos de polícia foram contactados, mas diziam sempre que tratando-se de um adulto que costumava viajar para o estrangeiro, não era possível abrir uma ocorrência de pessoa desaparecida.