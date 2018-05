Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Veterano do FMI lidera Itália até às eleições

Economista conhecido como ‘senhor tesouras’ escolhido pelo presidente Mattarella para resolver impasse.

Por Ricardo Ramos | 01:30

O ex-diretor executivo do FMI para Itália, Carlo Cottarelli, foi esta segunda-feira escolhido pelo presidente Sergio Mattarella para liderar um governo tecnocrático até às próximas eleições, que poderão ocorrer já depois do verão se, como se espera, o novo executivo não conseguir garantir o apoio do Parlamento.



A nomeação de Cottarelli foi anunciada um dia depois de o presidente italiano ter rejeitado o governo proposto pelos populistas da Liga e do Movimento 5 Estrelas e liderado pelo jurista Giuseppe Conte devido à insistência na nomeação do eurocético Paolo Savona como ministro da Economia. Luigi di Maio, líder da Liga, acusou Mattarella de "trair a vontade popular" e apelou à destituição do chefe de Estado, afirmando que abriu "a página mais negra da democracia italiana". "A verdade é que não querem deixar-nos governar", acusou.



Face à recusa da Liga e do 5 Estrelas em fazer nova proposta de governo, o presidente optou por nomear um primeiro-ministro independente para liderar um governo técnico até às próximas eleições. A escolha recaiu sobre Cottarelli, de 63 anos, economista e veterano do FMI, conhecido em Itália como ‘senhor tesouras’ pelas propostas para reduzir a despesa pública que apresentou quando fez parte do governo de Enrico Letta, em 2013.



Ontem, ao aceitar a incumbência de formar governo, as suas primeiras palavras visaram tranquilizar os mercados, garantindo que, apesar da incerteza dos últimos meses, a "economia continua a crescer e a despesa está controlada".



Mattarella encarregou Cottarelli de aprovar o Orçamento e assegurar a gestão corrente até à marcação de eleições no início de 2019, mas o mais provável é que o governo técnico seja chumbado pelo Parlamento, onde os partidos populistas têm maioria, obrigando Itália a voltar às urnas logo a seguir ao verão.



PORMENORES

Berlusconi pode ir a votos

Ao contrário do último ato eleitoral, em que estava impedido de participar por estar proibido de ocupar cargos públicos, o ex-PM Sílvio Berlusconi já poderá candidatar-se nas próximas eleições, depois de o tribunal ter levantado no mês passado a sanção de inabilitação por "bom comportamento".



Alívio na Europa

A desistência dos populistas da Liga e do 5 Estrelas em formar governo provocou um suspiro de alívio coletivo na UE, na qual um executivo liderado por partidos eurocéticos estava a causar grande apreensão.