A mensagem de esperança de um veterano da Segunda Guerra Mundial que sobreviveu ao coronavírus

William "Bill" Kelly, um homem de 95 anos que combateu na Segunda Guerra Mundial e viveu durante a Grande Depressão, tem mais um grande feito para registar, após ter contraído o novo coronavírus e ter recuperado da doença.O idoso vive com a neta, marido e filhos do casal, em Oregon, nos EUA, e a família juntou-se para contar a sua história à ABC News."Há muitas pessoas a sobreviver e a ultrapassar a covid-19", disse o marido da neta de William, Isaac Etherington.William que tem uma doença nos rins, uma condição congénita no coração e pressão arterial alta, começou a ter sintomas a 15 de março, disse a família à ABC News.Kelly explicou que quando começou a ter sintomas do coronavírus tomou medidas. "Tentei perceber o que precisava de fazer, repousei e felizmente consegui ficar bem. Recuperei",afirmou.O idoso explicou ainda que teve "duas ou três noites difíceis", em que teve problemas nas costas e pernas, "dificuldade em descansar", porque "era muito difícil tentar dormir".Quem o ajudou durante este momento foi a família. "Eles ficaram aqui do meu lado, ultrapassámos isto juntos, estamos muito felizes por estar aqui".A neta contou que o avô ficou no quarto sozinho durante uma semana e toda a família usava máscaras e desinfetavam superfícies com regularidade. "Não parava de limpar", revelaTemos três filhos pequenos e eu não sabia se o vírus os podia afetar", disse a neta do homem.Rose termina dizendo que o avô "é uma pessoa muito especial" e espera que a história dele sirva como uma fonte de esperança para outros.