Veterinário morre infetado com vírus dos macacos na China

Um cidadão chinês de 53 anos morreu após ter contraído uma doença rara provocada pelo vírus Monkey-B, que afeta sobretudo macacos.Veterinário de profissão, o homem ficou infetado durante uma cirurgia a dois símios no início do passado mês de março.O profissional de saúde começou a sentir náuseas e vómitos passado um mês, seguido de febres com "sintomas neurológicos", avança o jornalViria a morrer em maio, apesar de se manter sob vigilância médica. "O doente visitou médicos em vários hospitais, mas acabou por falecer em 27 de maio", revelou o Centro Chinês para Prevenção e Controlo de Doenças.O vírus Monkey-B é transmitido pelo contacto direto e troca de fluidos corporais entre os humanos e os macacos, vitimando entre 70 e 80% das pessoas infetadas. O vírus é, no entanto, inofensivo para os animais.Esta é a 22ª morte associada à doença, sendo a primeira registada na China. A maioria ocorre na América do Norte, em médicos veterinários, sendo que o vírus "representa uma ameaça potencial" para os profissionais, revelaram as autoridades de saúde chinesas.