Veterinário vai liderar vacinação anti-Covid no Brasil

O governo brasileiro escolheu um veterinário para liderar o gigantesco programa de vacinação contra a Covid-19 quando uma das vacinas atualmente em testes estiver disponível.Laurício Monteiro Cruz, mestre em Veterinária com especializações em vigilância sanitária e em animais transmissores de doenças infetocontagiosas, foi nomeado esta semana diretor do Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde, que vai organizar a distribuição e aplicação da vacina contra o coronavírus.Bolsonaro, que disponibilizou 296 milhões de euros para a produção de 100 milhões de doses da vacina que está a ser desenvolvida pela Universidade de Oxford, defendeu, entretanto, que “ninguém pode obrigar ninguém a ser vacinado”, numa tentativa de tranquilizar apoiantes receosos.