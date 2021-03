Veterinários e dentistas recrutados para vacinarem contra Covid-19 em França

Haute Autorité de Santé (HAS). No entanto, o parecer terá ainda de passar pela aprovação formal do governo.Os médicos veterinários só poderão inocular pacientes em postos de vacinação; já os dentistas, podem vacinar nos seus consultórios.O HAS recomenda ainda que a realização da vacinação seja realizada também por "profissionais aposentados voluntários", entre eles farmacêuticos, enfermeiros, médicos, veterinários, dentistas e técnicos de laboratório.O objetivo da medida passa por aumentar rapidamente a cobertura de vacinação devido à disseminação das novas variantes no país.