Foi um balde de água fria. Pela terceira vez, os EUA vetaram, no Conselho de Segurança da ONU, um projeto de resolução que exigia um cessar-fogo imediato em Gaza. A proposta, da Argélia, contou com 13 votos a favor, uma abstenção (do Reino Unido) e o voto contra dos EUA.A embaixadora norte-americana junto da ONU, Linda Thomas-Greenfield, justificou o veto com o facto de haver conversações em curso entre os EUA, Egito, Israel e Qatar com esse objetivo e garantir a libertação dos reféns. “Esta resolução teria um impacto negativo sobre essas negociações. Seria uma irresponsabilidade”, garantiu.Os EUA dizem ter pronta uma proposta de cessar-fogo, mas que só avança “assim que possível”.