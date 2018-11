Viaduto cede dois metros e "engole" carros em São Paulo

Não há feridos a registar.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 14:31

Um viaduto sobre a pista expressa e a linha de comboios na Marginal Pinheiros, uma das vias mais movimentadas da cidade brasileira de São Paulo, cedeu mais de dois metros na madrugada desta quinta-feira, engolindo literalmente vários carros. Só houve feridos ligeiros, mas o susto foi enorme e diversos carros ficaram danificados.

Como eram 3h30 da madrugada, 5h30 em Lisboa, havia pouco movimento no local, que fica a cerca de 500 metros da Ponte do Jaguaré, mas mesmo assim vários carros que passavam sobre o viaduto caíram quando a pista inesperadamente cedeu e desabou inteira por aproximadamente dois metros. Motoristas descreveram depois que, de repente, o asfalto desapareceu à frente deles e que sentiram o carro no ar e caindo sem que pudessem fazer nada.

Pedaços de concreto e da estrutura do viaduto caíram sobre um barracão que fica ao lado da linha de comboios, por onde passam as composições que fazem a ligação entre Grajaú e Osasco. O barracão serve como alojamento para funcionários da manutenção da linha, mas no momento não tinha ninguém.

Técnicos dos bombeiros, da proteção civil e da edilidade estiveram no local ainda de madrugada e ao longo desta quinta-feira fariam obras emergências de contenção, para evitar que toda a estrutura desmorone. Apesar de esta quinta-feira ser feriado nacional no Brasil, comemorativo do dia da implantação da República, os desvios que os motoristas são obrigados a fazer na Marginal Pinheiros por causa do desabamento provocaram grandes congestionamentos, o que dá uma ideia do caos que se vai viver na região após o fim de semana prolongado, quando o tráfego voltar a ser intenso.