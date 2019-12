“Viagem de barco é um ato simbólico”, diz Greta Thunberg em Lisboa

A espera foi longa, perto de cinco horas em relação ao previsto, mas não desiludiu os muitos fãs que a aguardavam na Doca de Santos, em Lisboa: "Não vamos parar, iremos continuar e fazer tudo o que estiver ao nosso alcance, a viajar, a pressionar as pessoas que têm poder para que coloquem as prioridades no devido lugar".Ao cabo de 21 dias a bordo do ‘La Vagabonde’, propriedade de Riley Whitelum e Elayna Carausu, um jovem casal australiano de youtubers, Greta confessou cansaço, motivo pelo qual decidiu ficar alguns dias em Lisboa, antes de partir para Madrid, para participar na Conferência das Alterações Climáticas da ONU, onde promete manter a postura guerreira em defesa do ambiente."Estamos zangados, frustrados, por uma boa razão. Se querem que deixemos de estar zangados, parem de nos tornar zangados", disse, admitindo, contudo, que no mundo moderno não é possível seguir à risca o seu exemplo. "Não estou a viajar assim [de barco, cruzando o Atlântico] para que todos o façam. Estou a viajar assim como um símbolo", confidenciou.A ativista sueca seguiu depois para um hotel da capital, em carro elétrico, não sem antes passar pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que verificou o passaporte e, só depois, permitiu a entrada no nosso país. Da sua estadia pouco se sabe, mas tudo indica que se limitará a uns passeios por Lisboa, como esta terça-feira, antes de seguir para a capital espanhola.Das duas hipóteses em cima da mesa para a viagem, carro elétrico ou comboio, a opção recaiu sobre a ferrovia. Quanto ao futuro próximo, não tem planos: "Depois de Madrid vou para casa, passar o Natal".Questionada pelo, a embaixada da Suécia em Portugal esclareceu que Greta Thunberg "já terminou a escolaridade obrigatória", que "normalmente cessa quando se conclui o ensino básico, ou seja, com a conclusão do 9º ano" [o 3º ciclo em Portugal].