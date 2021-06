Viajantes da União Europeia vacinados podem entrar em França sem teste à Covid-19

A França vai permitir que pessoas de outros países da União Europeia (UE) entrem no país com o certificado de vacinação a partir da próxima quarta-feira, sem ter que apresentar o teste PCR negativo como ocorreu até agora.

A partir de 09 de junho, quarta-feira, o fluxo de viajantes entre a França e o estrangeiro será reaberto de acordo com modalidades que variam de acordo com a situação de saúde dos países classificados por cor (verde, laranja e vermelho) e vacinação, de acordo com um documento intitulado "fronteira estratégia de reabertura", disse fonte do Governo francês.

O Governo francês anunciou esta sexta-feira as condições de abertura ao turismo a partir de 09 de junho e especificou que pessoas vacinadas de países fora da UE na sua lista "verde" também ficarão isentas dos testes.