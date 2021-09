Viajar para o Reino Unido só com passaporte. Cartão de cidadão deixa de ser válido

Os cidadãos da União Europeia (EU), do Espaço Económico Europeu (EEE) e da Suíça já não vão poder usar apenas o Cartão de Cidadão para entrar no Reino Unido a partir de 1 de outubro. O país, que saíu da União Europeia, alerta que os cidadãos da EU, do EEE e da Suíça que queiram viajar para o Reino Unido não precisam de visto mas sim de um passaporte válido para todo o tempo que pretendam permanecer no país.

No entanto, há algumas exceções: se tiver licença de trabalho fronteiriço, se tiver status liquido ou pré-liquido sob o Esquema de Liquidação da União Europeia, se se candidatou ao Esquema de Liquidação mas ainda não recebeu a decisão, se é S2 HealthCare Visitor ou se é cidadão suíço e tem visto de prestador de serviços suíço. Se cumprir um destes requisitos pode continuar a viajar para o Reino Unido apenas com o Cartão de Cidadão até pelo menos 31 de deembro de 2025.

O Reino Unido explica que os britânicos podem continuar a usar o Cartão de Cidadão de Gibraltar para viajar para o país e os irlandeses podem usar o passaporte.

Viagens de negócios

Viajar para o Reino Unido em negócios continua a ser possível sem precisar de visto, podendo permanecer até seis meses no país. Durante a estadia é-lhe permitido participar em diversas atividades como reuniões, eventos e conferências.

No entanto, não pode participar em trabalho remunerado ou não remunuerado para uma empresa britânica ou como autónomo; fazer um estágio ou colocação profissional e vender diretamente ao público ou fornecer bens e serviços.





O Reino Unido saiu da União Europeia a 31 de janeiro de 2021.