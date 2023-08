Viajar sem crianças? Companhia aérea vai testar zona exclusiva para adultos

Corendon Dutch Airlines

A companhia aéreavai testar a introdução de uma zona exclusiva para adultos. Esta zona vai estar disponível, para já, nos voos A350 entre Amesterdão e a ilha Curaçau, nas Caraíbas, a partir de 3 de novembro deste ano.A transportadora explicou que a zona será fisicamente separada do resto do avião "por paredes e cortinas", o que "criará um ambiente protegido que contribuirá para um voo calmo e descontraído". A zona estará situada na secção dianteira do avião, será exclusiva para passageiros maiores de 16 anos e terá nove lugares XL, com espaço extra para as pernas, e 93 lugares normais, avança a Simple Flying.A reserva de lugar na zona para adultos custa 45 euros na zona normal e 100 euros na zona XL."A introdução da zona só para adultos tem também um efeito positivo para os pais com filhos. Não têm de se preocupar tanto com as possíveis reações dos outros passageiros se o seu filho estiver um pouco mais ocupado ou chorar", explica a companhia aérea.Mas anão é a primeira companhia aérea a criar uma zona exclusiva para adultos. A Scoot, uma subsidiária de baixo custo da Singapore Airlines, lançada em 2012, oferece a opção de os passageiros se sentarem num lugar "ScootinSilence" na parte da frente do avião, onde os menores de 12 anos são proibidos. E a Japan Airlines tem uma funcionalidade no seu sistema de reservas que indica quais os lugares do avião que serão ocupados por bebés até aos dois anos de idade.