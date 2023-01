Vice de Bolsonaro acusa Governo de atuar de forma "desumana e ilegal" com manifestantes

O ex-vice-presidente brasileiro, Hamilton Mourão, criticou esta terça-feira a forma como estão a ser tratados os manifestantes radicais que invadiram e vandalizaram as sedes dos três poderes em Brasília, no domingo.

"A detenção indiscriminada de mais de 1.200 pessoas, que estão confinadas em condições precárias nas instalações da Polícia Federal em Brasília, mostra que o novo Governo, coerente com suas raízes marxistas-leninistas, age de forma amadora, desumana e ilegal", denunciou o vice-presidente do Governo de Jair Bolsonaro, que deixou o cargo no último dia do ano de 2022.

"O Brasil e as pessoas detidas esperam ações rápidas dos nossos parlamentares em mandato e das verdadeiras entidades ligadas aos Direitos Humanos", acrescentou no Twitter, o senador eleito.