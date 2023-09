A vice-primeira-ministra espanhola, Yolanda Díaz, reuniu-se ontem em Bruxelas com Carles Puigdemont, o líder independentista catalão fugido da Justiça, provocando um autêntico terramoto político em Espanha.



É a primeira vez que um membro do Governo espanhol se reúne com Puigdemont desde que este fugiu do país em 2017 para não ser preso pela organização do referendo ilegal na Catalunha.









