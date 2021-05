'Vice' do BCE aconselha retirada "gradual" e "prudente" das moratórias

O vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Luis de Guindos, recomendou este sábado em Lisboa que a retirada de medidas de apoio económico implementadas para enfrentar a pandemia, como as moratórias bancárias, sejam retiradas de forma "gradual" e "prudente".

"As moratórias são umas das medidas de apoio que foram implementadas e sobre as quais estamos a recomendar e a predicar que a sua retirada seja muito gradual e muito prudente", disse Luis de Guindos no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

O responsável espanhol do BCE falava aos jornalistas ladeado pelo vice-presidente executivo da Comissão Europeia Valdis Dombrovskis e pelo ministro de Estado e das Finanças João Leão, no final de dois dias de reuniões informais do Eurogrupo (ministros de Finanças da zona euro) e do Ecofin (homólogos da União Europeia).