Vice-ministro cubano demite-se em protesto contra violência policial

O vice-ministro cubano do Interior demitiu-se do cargo, esta quarta-feira, em desacordo com a violência excessiva usada pela polícia contra as manifestações vividas no país desde domingo.Jesus Manuel Tabit, noticiou o diário espanhol ABC, bateu com a porta depois de questionar a repressão tanto dentro do ministério como do Conselho de Segurança de Cuba.O governante demissionário, afirma o jornal citando fontes do regime, terá denunciado ainda fortes divergências dentro do exército cubano entre os generais da velha guarda e os oficiais mais novos.