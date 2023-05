Vice-ministro russo morre aos 46 anos em viagem de trabalho

Petr Kucherenko, vice-ministro da Ciência e do Ensino Superior da Rússia, morreu, este sábado, aos 46 anos. De regresso de uma viagem da delegação russa a Cuba, a vítima sentiu-se mal.



O vice-ministro foi assistido ao aterrar em Mineralnye Vody, na Rússia, mas o óbito acabou por ser declarado no local.

"Damos as nossas mais profundas condolências à família e amigos de Peter Alexandrovich", pode lêr-se no comunicado oficial do ministério da Ciência e do Ensino Superior.



Petr Kucherenko foi Chefe de Gabinete do Comité do Conselho da Federação sobre Legislação Constitucional, Questões Jurídicas e Judiciais, Desenvolvimento da Sociedade Civil da Rússia, entre 2012 e 2014 e Chefe de Gabinete do Comité do Conselho da Federação sobre Legislação Constitucional e Construção do Estado, de 2014 a 2020.