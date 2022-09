Vice-presidente chinês vai assistir ao funeral da rainha Isabel II

O vice-presidente chinês Wang Qishan participará no funeral da Rainha Isabel II, anunciou hoje o Ministério das Relações Exteriores, depois de ter sido negado o direito a uma delegação oficial chinesa de rezar em frente ao caixão da falecida soberana.

"A convite do governo britânico, o representante especial do Presidente Xi Jinping, vice-presidente Wang Qishan, comparecerá ao funeral da Rainha Isabel II, que será realizado em Londres em 19 de setembro", disse Mao Ning, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, em comunicado à imprensa.

Cerca de dois mil convidados, incluindo várias centenas de líderes mundiais, famílias monárquicas, mas também pessoas anónimas condecoradas pelos seus compromissos associativos, participarão na cerimónia.