Vice-presidente da Venezuela sobrevoou Portugal

O governo espanhol não informou Portugal sobre a presença da vice-presidente venezuelana, Delcy Rodríguez, a bordo de um avião privado que cruzou o espaço aéreo português na noite de 19 de janeiro, em clara violação das sanções europeias que proíbem a entrada de dirigentes do regime de Caracas no espaço Schengen.De acordo com o diário ‘La Razón’, o governo espanhol foi informado pela embaixada venezuelana da presença de Rodríguez a bordo do avião quando a aeronave já cruzava o Atlântico rumo a Madrid.Mesmo sabendo que a ‘número dois’ do regime venezuelano estava proibida de entrar no espaço europeu, o governo espanhol decidiu autorizar que fizesse escala em Madrid e enviou a recebê-la o ministro dos Transportes, José Luís Ábalos.O caso provocou uma tempestade política em Espanha e Ábalos começou por negar o encontro, tendo depois avançado versões diferentes sobre o sucedido.O ‘La Razón’ avança agora que o governo espanhol decidiu não informar as autoridades portuguesas com receio de que Lisboa não permitisse a entrada de Rodríguez no espaço aéreo português no cumprimento das sanções da UE.O diário avança que Espanha não era obrigada a avisar Portugal, mas devia tê-lo feito por uma questão de "lealdade" e cumprimento das normas da UE.