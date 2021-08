Vice-Presidente deposto do Afeganistão diz ser Presidente legítimo e promete luta contra talibãs

O vice-presidente deposto do Afeganistão, Amrullah Saleh, declarou-se hoje presidente legítimo do país, devido à fuga do ex-chefe de Estado no domingo, e prometeu não se submeter aos talibãs.

O antigo chefe dos espiões do país, inimigo dos islamistas que domingo tomaram o poder em Cabul, retirou-se para a última região ainda não controlada pelos talibãs: o Vale Panchir, a nordeste da capital.

"Segundo a Constituição afegã, em caso de ausência, fuga, demissão ou morte do Presidente, o primeiro vice-presidente torna-se o presidente em exercício. Estou atualmente no meu país e sou o Presidente em exercício legítimo. Apelo a todos os líderes para apoio e consenso", escreveu hoje Amrullah Saleh na sua conta do Twitter.