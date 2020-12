Vice-Presidente do Brasil testa positivo à Covid-19

Hamilton Mourão, o vice-presidente do Brasil, está infetado com o novo coronavírus, informou a sua assessoria de imprensa, citada pelos meios de comunicação brasileiros. É o 16º membro do governo brasileiro a contrair covid-19.A assessoria não deu pormenores sobre o estado de saúde do vice de Jair Bolsonaro, se tem sintomas ou se está assintomáticos, explicando apenas que Hamilton Mourão vai agora ficar em isolamento na sua residência oficial, o Palácio do Jaburu, em Brasília.