Vice-presidente do Vox atira garrafa de água contra deputado durante sessão plenária da Câmara de Madrid

Ortega Smith, vice-presidente do Vox, atirou uma garrafa de água contra Eduardo Rubiño, deputado do Más Madrid, durante uma sessão plenária da Câmara de Madrid, esta sexta-feira.Eduardo Rubiño condenou a conduta de Ortega Smith, através de uma publicação na rede social X. "Nunca, nos anos em que estou na política, experimentei uma situação tão violenta e que envolvesse intimidação física e verbal como esta. É intolerável e tem de se demitir", escreveu o porta-voz adjunto do Más Madrid, membro da assembleia de Madrid desde 2015.O partido de Eduardo Rubiño criticou a "violência da ultra-direita" e subscreveu a urgência da demissão "imediata" de Ortega Smith.A segunda vice-presidente do Governo espanhol Yolanda Díaz considerou "absolutamente inaceitável" o incidente. "Ortega Smith não pode continuar no cargo nem mais um minuto", escreveu na rede social X.