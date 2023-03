Vice-Presidente dos EUA salienta importância de África para o seu país

A vice-Presidente dos EUA, Kamala Harris, iniciou este domingo a sua primeira digressão africana no Gana, em que pretende salientar a importância daquele continente para os interesses externos norte-americanos.

"Estou muito entusiasmada com o futuro da África", disse Harris, numa declaração no aeroporto internacional de Kotoka (Acra), onde, ao lado do marido, Douglas Emhoff, foram recebidos pelo vice-Presidente de Gana, Mahamudu Bawumia, no início de uma digressão que passa ainda pela Tanzânia e pela Zâmbia.

Num breve discurso à chegada, a vice-Presidente norte-americana destacou o interesse do seu Governo em aumentar os investimentos dos EUA em África, dias depois de o Presidente chinês, Xi Jinping, ter anunciado uma série de deslocações de altos diplomatas a vários países deste continente.

"Quando vejo o que está a suceder em África - onde a idade média é de 19 anos, com tudo o que isso nos diz sobre as oportunidades de crescimento e inovação - percebo um grande potencial tanto para as pessoas deste continente como para o resto do mundo", disse Harris.

A vice-Presidente norte-americana sublinhou o interesse dos EUA em trabalhar com os países africanos para enfrentar os efeitos da crise climática e melhorar a segurança alimentar do continente, o empoderamento de mulheres e jovens e a inclusão digital.

Harris permanecerá no Gana até quarta-feira, quando parte para Dar es Salaam, a cidade mais populosa da Tanzânia e sua capital económica.

A viagem de Harris a África segue-se à visita do secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, à Etiópia e ao Níger, no início deste mês, e à da primeira-dama dos EUA, Jill Biden, à Namíbia e ao Quénia, em fevereiro.

Em dezembro passado, durante a cimeira de líderes dos EUA e África, o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou um investimento mais de 15 mil milhões de euros para acordos comerciais bilaterais com vários países deste continente.