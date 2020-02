Vice-presidente iraniana infetada com coronavírus

A vice-presidente iraniana para Assuntos da Mulher e da Família, Masoumeh Ebtekar, foi diagnosticada com o novo coronavírus, designado Covid-19, e permanece em quarentena em sua casa, juntando-se assim a outras personalidades que contraíram a doença.

Segundo a sua assessora de relações públicas, Fariba Ebtehaj, o teste de despistagem do coronavírus deu resultado positivo esta quinta-feira e foi realizado após a vice-presidente ter apresentado sintomas no dia anterior, quando participou na reunião do Conselho de Ministros.

A assessora, citada pela agência de notícias oficial IRNA, informou que toda a equipa que geralmente acompanha Masoumeh Ebtekar foi submetida a testes de coronavírus, embora os resultados ainda não estejam disponíveis.