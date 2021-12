Vice-primeiro-ministro polaco acusa Alemanha de querer transformar UE num “quarto reich alemão”

O vice-PM polaco e líder do partido de extrema-direita Lei e Justiça (PiS) acusou a Alemanha de querer transformar a UE num “quarto reich alemão”.









Em declarações ao jornal extremista polaco ‘GPC’, Jaroslaw Kaczynski disse ainda: “Se nós, polacos, concordássemos com este tipo de submissão, seríamos degradados de diversas formas.”

A polémica acusação surge num quadro de tensão entre Varsóvia e Bruxelas devido às alterações ao sistema judicial polaco que o tornaram demasiado dependente do poder político. A UE anunciou esta semana um processo contra a Polónia por ignorar as leis europeias. O governo polaco tem repetido acusações à UE de “centralismo burocrático” e na recente visita à Polónia do novo chanceler alemão, Olaf Scholz, o PM Mateusz Morawiecki disse que o apoio do atual governo alemão ao federalismo europeu “é utópico e perigoso”.