Viciada em crack e heroína desde os 15 anos luta agora pela custódia da filha. Veja a transformação

Uma mulher, natural de Nova Jersey, partilhou a sua história de vida, que já passou por uma fase conturbada relacionada com o mundo da droga. A norte-americana Madison McManus, de 28 anos, partilhou que, aos 15 anos entrou no mundo das drogas pesadas por influência do namorado da altura.



Engravidou aos 18 anos e, aos 20, a destruição levou-a a viver nas ruas durante seis anos, longe da filha. "Tinha tanta vergonha e medo de perder a minha filha, perder a minha família e a mim mesma", revelou a jovem ao jornal britânico The Sun, afirmando que não há palavras que descrevam os momentos por que passou, tendo "escapado de diversas situações".

Com antecedentes criminais, por assaltos a lojas e posse de droga, a mulher foi presa em julho de 2018 e acredita que foi a decisão judicial que lhe salvou a vida. Decidiu combater o vício da toxicodependência na prisão e optar pela reabilitação. Começou um programa de 30 dias e continuou o tratamento numa casa de recuperação, durante quatro meses.

Atualmente, a mulher diz valorizar o seu empenho, "um trabalho de manutenção onde cresço espiritualmente". A reabilitação permitiu reconquistar a confiança de familiares e amigos, que a ajudam na luta pela custódia da filha, rematou àquele jornal.