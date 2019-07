Viciado em redes sociais? Nova política de empresas sugere que telemóvel seja confiscado

A sociedade atual sugere a utilização (quase) permanente dos aparelhos móveis, bem como das redes sociais. O Facebook, Instagram ou Whatsapp são três ferramentas fundamentais para quem se quer manter ‘ligado’ a amigos e familiares, entre as 'correrias' do dia a dia.

Porém, de acordo com uma publicação do jornal britânico The Mirror, o seu patrão pode intervir se este fenómeno ocorrer frequentemente no local de trabalho.





O aparelho pode vir a ser confiscado pelo seu chefe uma vez que há cada vez mais empresas com políticas contra o uso dos telemóveis no local de trabalho.

O'Shaugnessy, diretor de uma empresa, adiantou que já recusou a contratação de funcionários que se não queriam entregar os aparelhos eletrónicos à entrada do escritório.

"Pode parecer uma atitude extremista mas não é. Foi por ter visto membros da equipa completamente viciados na utilização das redes sociais que implementei esta política", avançou O'Shaugnessy ao The Times.

"No início, houve alguns problemas quando os trabalhadores chegaram e lhes foi pedido que deixassem os telemóveis dentro de uma caixa para se tornarem mais produtivos. No entanto, com o tempo, esta medida revelou ser eficaz. Algumas pessoas disseram que a ideia constituía uma violação dos direitos humanos, outras sentiam-se ansiosas por se terem de "separar" do objeto. Quando não tínhamos essa política em vigor, as pessoas tornavam-se totalmente dependentes dos telefones", concluiu.