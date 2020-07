Viciados em solário admitem ter desenvolvido cancro após anos de exposição à 'falsa' luz solar

Relatos de antigos viciados em solário revelaram que desenvolveram cancro de pele após anos de exposição à "falsa" luz solar.

Tawny Willoughby, EUA, usou as redes sociais para mostrar como ficou gravemente afetada depois de muitos anos a usar solário. "É assim que o tratamento para o cancro de pele pode ser", escreveu no seu Instagram. "Se alguém precisar de um pouco de motivação para não fazer solário, aqui está! Use protetor solar e use um bronzeador em spray. Aprenda com os erros das outras pessoas. Não deixe que o bronzeamento o impeça de ver os seus filhos a crescer. Esse é o meu maior medo, neste momento, porque tenho um filho de dois anos".

Um outro testemunho de uma enfermeira revelou que fez sessões de solário durante 11 anos tornando-se obcecada pelo bronzeado com que ficava. Recentemente, uma persistente mancha no nariz levou a enfermeira a sofria de cancro de pele e aos 24 anos teve que retirar uma parte do membro.

O cancro de pele é o quinto cancro mais comum no mundo, segundo o Instituto Americano de Pesquisa de Cancro. Em 2018 foram registados cerca de 300 mil novos casos de cancro de pele no mundo.