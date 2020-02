Vida agitada de paciente 1 terá propagado casos de coronavírus em Itália. Conheça os movimentos do italiano

O "paciente 1" em Itália esteve num jantar com colegas de trabalho no início do mês de fevereiro. É a partir deste mesmo encontro que se dá como provável o dia de contágio do coronavírus no país.

Segundo o jornal italiano Corriere della Sera, tudo terá começado a 1 de fevereiro quando o paciente esteve num jantar com vários amigos, incluindo um "paciente 0", regressado da China.

Durante 19 dias, Mattia, o "paciente 1", participou em várias corridas, jogou futebol e esteve a trabalhar.



As autoridades italianas estão reconstruir os passos deste paciente que se encontra agora hospitalizado em estado grave no hospital de Codogno, em Milão. A mulher do paciente, grávida de oito meses, está também internada e contaminada com coronavírus, mas fora de perigo.



Segundo a publicação italiana, e apesar de ter estado presente num jantar com vários amigos, o "paciente 0" não foi o veículo para a propagação do coronavírus, uma vez que a quantidade de vírus que continha no organismo seria insignificante. No entanto, foi suficiente para contaminar outra pessoa, como foi o caso do "paciente 1".

Após o jantar, Mattia esteve a trabalhar na empresa Unilever, na região italiana de Casalpusterlengo.



Por estes dias, cerca de 1600 funcionários da Unilever, colegas de Mattia, permaneceram nas instalações a fim de realizarem análises para saberem se estavam igualmente contaminados.