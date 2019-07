Vida de luxo trama ministro francês

O ministro francês da Transição Ecológica, François de Rugy, está no centro de uma tempestade política após ser acusado de, quando era presidente do Parlamento, ter oferecido jantares de luxo a amigos com dinheiro dos contribuintes.O site Mediapart publicou imagens dos jantares oferecidos por Rugy na residência oficial, que incluíam pratos de lagosta, caviar e vinhos caros. Inicialmente, o ministro disse sentir-se ofendido com as acusações, uma vez que se tratavam de jantares de trabalho, e chegou a dizer que era alérgico a lagosta.Outra acusação alega que as obras de renovação da residência oficial do ministro em Paris, no valor de 63 mil euros, foram igualmente pagas com fundos públicos.Pelo menos dois ex-ministros já pediram a demissão de Rugy, mas o PM Edouard Philippe decidiu mantê-lo no cargo com a condição de devolver todo o dinheiro gasto ao Estado.